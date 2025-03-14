اتهم البيت الأبيض حماس برفع مطالب "غير عملية بتاتا" والمماطلة في التوصل إلى اتفاق لإطلاق رهينة أميركي-إسرائيلي مقابل تمديد وقف إطلاق النار في غزة.وجاء في بيان صادر عن مكتب مبعوث الرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف: "حماس تقوم برهان سيء للغاية على أن الوقت لصالحها، وهو ليس كذلك".وأكد البيان، أن الولايات المتحدة "سترد بما يتناسب" إذا لم تلتزم حماس الموعد النهائي.