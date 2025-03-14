وزير الخارجية الأميركي: حماس تنظيم متوحش

مجلس الأمن وافق على بيان يندد بالعنف في الساحل السوريّ

مجلس الأمن وافق على بيان يندد بالعنف في الساحل السوريّ

كالاس: السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن توافق روسيا على الاقتراح الأميركيّ