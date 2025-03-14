الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

روسيا "ترحّب" بتوصّل أرمينيا وأذربيجان إلى اتفاق سلام

أخبار دولية
2025-03-14 | 15:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
روسيا &quot;ترحّب&quot; بتوصّل أرمينيا وأذربيجان إلى اتفاق سلام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
روسيا "ترحّب" بتوصّل أرمينيا وأذربيجان إلى اتفاق سلام

رحّبت روسيا الجمعة بمحادثات سلام ناجحة بين أرمينيا وأذربيجان، وذلك غداة إعلان البلدين توصّلهما لاتفاق سلام.
     
خاضت باكو ويريفان حربين للسيطرة على منطقة قره باغ الأذربيجانية وتقطنها غالبية من الأرمن، مرة أولى عقب سقوط الاتحاد السوفياتي كان النصر فيها من نصيب أرمينيا ومرة أخرى في 2020 انتصرت فيها أذربيجان، قبل أن تستولي باكو على الجيب بكامله في هجوم استمر 24 ساعة في أيلول 2023.
     
والخميس أعلن الجانبان التوصل إلى "اتفاق سلام" لتطبيع العلاقات وأبديا استعدادهما لتوقيع معاهدة سلام شاملة.
     
وجاء في بيان للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "نرحّب بإنجاز المفاوضات".
     
وتابعت زاخاروفا "ندعم هذه الخطوة الهامة نحو تطبيع كامل وشامل للعلاقات بين أرمينيا وأذربيجان".
    

أخبار دولية

"ترحّب"

بتوصّل

أرمينيا

وأذربيجان

اتفاق

LBCI التالي
وزير الخارجية الصيني: قضية الملف النووي الإيراني أمام "مفترق حاسم"
الكرملين: اتصال روسيّ سعوديّ يؤكّد الوفاء بالالتزامات بموجب اتفاقات أوبك+
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-03-13

أرمينيا: اتفاق السلام مع أذربيجان "جاهز للتوقيع"

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-16

"الخارجية" رحبت بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-01-21

ترامب: بوتين "يدمر روسيا" برفضه التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا لإنهاء الحرب

LBCI
أخبار دولية
2025-02-06

روسيا تعتبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "ماكينة للتدخّل" وترحّب بإغلاقها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:23

واشنطن تطرد سفير جنوب إفريقيا وتصفه بأنه "يكره" ترامب

LBCI
أخبار دولية
16:24

استشهاد شاب فلسطيني بنيران إسرائيلية بشمال الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
15:52

تركيا تعتقل خمسة أشخاص للاشتباه بتجسسهم لصالح إيران

LBCI
أخبار دولية
14:35

المقترح الأميركي بشأن هدنة بين روسيا واوكرانيا أصبح في عهدة موسكو .. وترقب للموقف الروسي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

زيارة تاريخية لوفد درزي سوري إلى اسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-20

مصادر وزارية للـLBCI: التقييمات الجديدة غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر بلغت ١٤ مليار دولار إضافة إلى ١٢ مليار دولار تحت مسمى احتياجات

LBCI
اخبار البرامج
2025-01-05

ماغي فرح تتوقع لبرج الثور في 2025: "سنة انجاح المشاريع والترقية"

LBCI
أمن وقضاء
10:17

البيطار استجوب مقلد وتركه بسند إقامة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

ما بعد حرب لبنان... الصحة النفسية في عالم يحكمه الـAI

LBCI
أخبار دولية
14:35

المقترح الأميركي بشأن هدنة بين روسيا واوكرانيا أصبح في عهدة موسكو .. وترقب للموقف الروسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

سلاح حزب الله على طاولة مجلس الوزراء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

أجواء رمضانية مميّزة وجوائز عديدة بانتظاركم يوميًا في الـForum De Beyrouth

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

القروض المصرفية تعود وهذه هي الشروط

LBCI
أخبار دولية
14:16

أطفال هذا الرجل الفلسطينيّ ما زالوا تحت الأنقاض في غزة... لهذا السبب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

تلافي تداعيات النزوح شمالا محور اجتماع موسع في دارة ميقاتي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

فصول جديدة من النزوح السوري تشهدها مناطق شمالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

زيارة تاريخية لوفد درزي سوري إلى اسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
03:43

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
10:17

البيطار استجوب مقلد وتركه بسند إقامة

LBCI
اقتصاد
06:46

لأول مرة... الذهب يتجاوز الـ3000 دولار

LBCI
أمن وقضاء
05:57

الجيش: توقيف 4 أشخاص في منطقتَي قبرشمون وبتاتر - عاليه لإطلاقهم النار

LBCI
أخبار لبنان
11:16

اللبنانية الأولى التقت الجالية في نيويورك: نريد أن تحققوا انجازاتكم في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:13

سلام: سنسعى الى تعزيز شبكات الأمان الإجتماعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

القروض المصرفية تعود وهذه هي الشروط

LBCI
حال الطقس
03:34

طقس دافئ جدًا مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More