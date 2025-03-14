تركيا تعتقل خمسة أشخاص للاشتباه بتجسسهم لصالح إيران

أفادت وسائل إعلام محلية بأن الشرطة التركية اعتقلت خمسة مشتبه بهم الجمعة بتهمة التجسس لصالح جهاز استخبارات إيراني.



ونفذ ضباط اتراك عمليات في اسطنبول، أكبر مدن تركيا، وكذلك في أنطاليا ومرسين في الجنوب حيث اعتقلوا خمسة أشخاص، وفق ما ذكرت وكالة "دي اتش آيه" للأنباء في اسطنبول.

