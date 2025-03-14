استشهاد شاب فلسطيني بنيران إسرائيلية بشمال الضفة الغربية

أعلنت السلطة الفلسطينية الجمعة استشهاد شاب (21 عاما) بنيران اسرائيلية في قرية سالم شرق مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة، حيث أكد الجيش الإسرائيلي أنه اطلق النار على اشخاص كانوا يرشقون الحجارة.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب بـ"استشهاد الشاب عمر عبد الحكيم داوود اشتية (21 عاما) عقب إطلاق الاحتلال الرصاص عليه خلال اقتحام البلدة، ما أدى لإصابته بالرأس، ووصفت إصابته بالحرجة، ونقل على إثرها إلى المستشفى قبل أن يعلن عن استشهاده".



