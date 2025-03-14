واشنطن تطرد سفير جنوب إفريقيا وتصفه بأنه "يكره" ترامب

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة أن الولايات المتحدة طردت سفير جنوب إفريقيا لدى واشنطن، متّهما إياه بأنه يكره البلاد ورئيسها دونالد ترامب.



وجاء في منشور لروبيو على منصة إكس "ليس لدينا ما نناقشه معه، وبالتالي فهو يعتبر شخصا غير مرغوب فيه"، في إشارة إلى السفير إبراهيم رسول، واصفا إياه بأنه "سياسي يؤجج التوترات العرقية".

