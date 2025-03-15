زلزال بقوة 5.5 درجة يهز واهاكا في المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية وهيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالًا بقوة 5.5 درجة ضرب ولاية واهاكا في جنوب المكسيك مساء أمس الجمعة.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي أن الزلزال وقع بالقرب من بلدة سان ميغيل أتشيوتلا على عمق 64 كيلومترًا.



وكتبت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم على إكس أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار، فيما قال حاكم ولاية واهاكا في منشور إنه تم تفعيل بروتوكولات الطوارىء.



أدى الزلزال إلى إطلاق إنذار الزلازل في مدينة مكسيكو سيتي، ما دفع السكان للخروج إلى الشوارع لفترة وجيزة.