مقاتلات روسية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية اليوم السبت أن عدة مقاتلات روسية دخلت منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية.وذكرت هيئة الأركان في بيان أن المقاتلات الروسية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية على الساحل الشرقي قبالة كوريا الجنوبية وغادرت المنطقة.وأوضح البيان أنها لم تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية.