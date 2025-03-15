نائب وزير الخارجية الروسي يزور كوريا الشمالية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم السبت أن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو يزور كوريا الشمالية.



وأوضح مسؤولون من أوكرانيا والولايات المتحدة وكوريا الشمالية أن زيارته تأتي في أعقاب اقتراح أميركي لوقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا حيث تم نشر آلاف الجنود الكوريين الشماليين لدعم القوات الروسية.



ولعب رودينكو دورًا في تعزيز العلاقات الروسية مع كوريا الشمالية منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في شباط 2022. كما كان ضمن الوفود الروسية التي شاركت في مفاوضات السلام مع أوكرانيا في بداية الحرب.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن نائب الوزير زار نصبًا تذكاريًا بارزًا في العاصمة بيونغيانغ، دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وأبلغت دوروثي شيا، نائبة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة آنذاك، مجلس الأمن الدولي في كانون الثاني بأن أكثر من 12 ألف جندي من كوريا الشمالية في روسيا يقاتلون القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الحدودية.



وحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة على عدم استهداف القوات الأوكرانية التي تجبرها روسيا على الانسحاب من منطقة كورسك، وهو الطلب الذي قال بوتين إنه سيلبيه إذا استسلمت تلك القوات.