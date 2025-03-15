الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نائب وزير الخارجية الروسي يزور كوريا الشمالية

أخبار دولية
2025-03-15 | 01:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نائب وزير الخارجية الروسي يزور كوريا الشمالية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نائب وزير الخارجية الروسي يزور كوريا الشمالية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم السبت أن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو يزور كوريا الشمالية.

وأوضح مسؤولون من أوكرانيا والولايات المتحدة وكوريا الشمالية أن زيارته تأتي في أعقاب اقتراح أميركي لوقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا حيث تم نشر آلاف الجنود الكوريين الشماليين لدعم القوات الروسية.

ولعب رودينكو دورًا في تعزيز العلاقات الروسية مع كوريا الشمالية منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في شباط 2022. كما كان ضمن الوفود الروسية التي شاركت في مفاوضات السلام مع أوكرانيا في بداية الحرب.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن نائب الوزير زار نصبًا تذكاريًا بارزًا في العاصمة بيونغيانغ، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأبلغت دوروثي شيا، نائبة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة آنذاك، مجلس الأمن الدولي في كانون الثاني بأن أكثر من 12 ألف جندي من كوريا الشمالية في روسيا يقاتلون القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الحدودية.

وحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة على عدم استهداف القوات الأوكرانية التي تجبرها روسيا على الانسحاب من منطقة كورسك، وهو الطلب الذي قال بوتين إنه سيلبيه إذا استسلمت تلك القوات.

أخبار دولية

الخارجية

الروسي

كوريا

الشمالية

LBCI التالي
غوتيريش: هناك ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
مقاتلات روسية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-03-07

نائب وزير الخارجية الروسي بحث مع سفير إيران برنامج طهران النووي

LBCI
أخبار دولية
2025-02-23

نائب وزير الخارجية الروسيّ: الاجتماع المقبل بين روسيا والولايات المتحدة سيكون على مستوى رؤساء الإدارات

LBCI
أخبار دولية
2025-02-22

وزير الخارجية الروسي يزور إيران خلال الأيام المقبلة

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-22

وزير الخارجية الروسي يزور إيران الثلاثاء لبحث الملف السوري

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:23

شركة طاقة أوكرانية تعلن تضرر منشاتها في منطقتين بسبب ضربات روسية

LBCI
أخبار دولية
03:39

أربعة قتلى على الأقل في انهيار رافعة في تايلاند

LBCI
أخبار دولية
02:27

جنوب إفريقيا تعتبر طرد سفيرها في واشنطن "مؤسفًا"

LBCI
أخبار دولية
02:15

ستارمر: بوتين غير جاد بشأن السلام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:31

افرام التقى الرئيس عون: الإصلاحات يجب أن تُواكَب بقوانين بنيوية

LBCI
أخبار لبنان
16:31

الوفد النيابي اللبناني العائد من قطر: لمسنا أجواءً إيجابية

LBCI
صحة وتغذية
11:45

"لا يجب التعايش معها"... آلام الدورة الشهرية طبيعية ولكن!

LBCI
آخر الأخبار
04:07

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة ما بين الساعة 10:00 والساعة 17:00 في حقل القليعة - مرجعيون

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

ما بعد حرب لبنان... الصحة النفسية في عالم يحكمه الـAI

LBCI
أخبار دولية
14:35

المقترح الأميركي بشأن هدنة بين روسيا واوكرانيا أصبح في عهدة موسكو .. وترقب للموقف الروسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

سلاح حزب الله على طاولة مجلس الوزراء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

أجواء رمضانية مميّزة وجوائز عديدة بانتظاركم يوميًا في الـForum De Beyrouth

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

القروض المصرفية تعود وهذه هي الشروط

LBCI
أخبار دولية
14:16

أطفال هذا الرجل الفلسطينيّ ما زالوا تحت الأنقاض في غزة... لهذا السبب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

تلافي تداعيات النزوح شمالا محور اجتماع موسع في دارة ميقاتي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

فصول جديدة من النزوح السوري تشهدها مناطق شمالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

زيارة تاريخية لوفد درزي سوري إلى اسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:17

البيطار استجوب مقلد وتركه بسند إقامة

LBCI
أخبار لبنان
11:16

اللبنانية الأولى التقت الجالية في نيويورك: نريد أن تحققوا انجازاتكم في لبنان

LBCI
اقتصاد
06:46

لأول مرة... الذهب يتجاوز الـ3000 دولار

LBCI
أمن وقضاء
05:57

الجيش: توقيف 4 أشخاص في منطقتَي قبرشمون وبتاتر - عاليه لإطلاقهم النار

LBCI
حال الطقس
03:12

منخفض جوي بارد بانتظارنا... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

القروض المصرفية تعود وهذه هي الشروط

LBCI
أخبار لبنان
07:13

سلام: سنسعى الى تعزيز شبكات الأمان الإجتماعي

LBCI
أخبار لبنان
18:04

ماكرون: اتصلت برئيس الحكومة اللبنانية لتهنئته وسأستقبل الرئيس عون يوم 28 آذار في باريس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More