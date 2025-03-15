غوتيريش: هناك ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين

رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الجمعة أن هناك "ارتفاعًا مقلقًا في التعصب ضد المسلمين" في كافة أنحاء العالم، وحث المنصات الإلكترونية على الحد من خطاب الكراهية والمضايقات.



وجاءت رسالة غوتيريش المصورة عشية اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام. ولاحظت منظمات حقوق الإنسان حول العالم والأمم المتحدة تصاعدًا في كراهية الإسلام والتحيز ضد العرب ومعاداة السامية منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي المدمر على غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023.



وقال غوتيريش، دون أن يذكر أي دولة أو حكومة محددة: "نشهد تصاعدًا مقلقًا في التعصب ضد المسلمين. من التنميط العنصري والسياسات التمييزية التي تنتهك حقوق الإنسان وكرامته، إلى العنف الصريح ضد الأفراد وأماكن العبادة".



وأضاف: "يجب على المنصات الإلكترونية الحد من خطاب الكراهية والمضايقات. وعلينا جميعا أن نرفع صوتنا ضد التعصب وكراهية الأجانب والتمييز.