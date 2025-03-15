ستارمر: بوتين غير جاد بشأن السلام

اتهم رئيس الوزارء البريطاني كير ستارمر الجمعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لا يتعامل بجدية مع مساع تبذلها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.



وجاء موقف سترامر بعدما قال الرئيس الروسي إن لديه "تساؤلات جدية" حول كيفية تطبيق مقترح للرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا في أوكرانيا.



ونقل بيان لرئاسة الحكومة البريطانية عن ستارمر قوله: "لا يمكننا أن نسمح للرئيس بوتين أن يمارس ألاعيب في ما يتصل بالصفقة التي اقترحها ترامب.



واعتبر ستارمر أن "تجاهل الكرملين التام لمقترح الرئيس دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار يثبت أن بوتين غير جاد بشأن السلام".



واتهم رئيس الوزراء البريطاني بوتين بأنه "يحاول تأخير" وقف إطلاق النار.



ومن المتوقع أن يسعى رئيس الوزراء البريطاني إلى انتزاع التزامات من قادة دول شريكة لبلاده خصوصًا في أوروبا وحلف شمال الأطلسي بشأن كيفية مساهمتهم في دعم أوكرانيا في اجتماع افتراضي حول المسألة سيعقد صباح السبت.

