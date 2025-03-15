جنوب إفريقيا تعتبر طرد سفيرها في واشنطن "مؤسفًا"

اعتبرت جنوب إفريقيا السبت أن طرد الولايات المتحدة سفيرها في واشنطن إجراء "مؤسف"، مؤكدةً ضرورة الإبقاء على "اللياقة الدبلوماسية" بين البلدين.



وأكدت الرئاسة في بريتوريا أنها "أخذت علمًا بالطرد المؤسف لسفير جنوب إفريقيا الى الولايات المتحدة إبراهيم رسول"، وذلك بعدما أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو طرده، متهمًا إياه بأنه يكره الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب.