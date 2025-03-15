أربعة قتلى على الأقل في انهيار رافعة في تايلاند

أعلنت الشرطة مقتل أربعة أشخاص على الأقل في سقوط رافعة في موقع بناء بالعاصمة التايلاندية السبت، فيما لا يزال عناصر الانقاذ يحاولون انتشال جثة خامسة من بين الأنقاض.



ووقع الحادث في ساعة مبكرة السبت على طريق راما الثاني، وهو طريق سريع رئيسي يصل بانكوك بجنوب البلاد.



وأوضحت الشرطة أن أربعة عمال بناء على الأقل لقوا حتفهم في الموقع، وأن العشرات أصيبوا بجروح.



وقال المسؤول في الشرطة سايام بونسوم للصحافيين في موقع الحادث: "انتشلنا أربع جثث، لكن واحدة لا تزال تحت الأنقاض".



وأوضح أن من بين الأربعة الذين تأكد مقتلهم، ثلاثة مواطنين تايلانديين.



وأكد فتح تحقيق لتحديد سبب الانهيار.