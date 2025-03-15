شركة طاقة أوكرانية تعلن تضرر منشاتها في منطقتين بسبب ضربات روسية

أعلنت أكبر شركات خدمات الطاقة الخاصة في أوكرانيا اليوم السبت أن منشآت تابعة لها في منطقتي دنيبروبتروفسك وأوديسا لحقت بها أضرار جراء ضربات جوية روسية الليلة الماضية.



وقالت شركة دي.تي.إي.كيه في بيان "الأضرار جسيمة"، وإن الكهرباء انقطعت عن بعض المستهلكين في المنطقتين.

