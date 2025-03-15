فانس: نتحدث مع حلفائنا ونفعل أشياء غير معلنة لحماية الأقليات في سوريا مثل المسيحيين والدروز

يحيي السوريون اليوم الذكرى الرابعة عشرة لاندلاع الاحتجاجات المناهضة لبشار الأسد، وذلك للمرة الأولى بعد سقوطه، بتجمعات شعبية في مدن عدة خصوصًا دمشق التي تستعد لتحرك غير مسبوق منذ العام 2011.وعن التطورات في سوريا، علق نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس قائلًا: "نتحدث مع حلفائنا، ونفعل أشياء غير معلنة لحماية الأقليات في سوريا مثل المسيحيين والدروز."