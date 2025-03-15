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القناة 13 الإسرائيلية: إسرائيل تعتزم رفض عرض حركة حماس

أخبار دولية
2025-03-15 | 07:00
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القناة 13 الإسرائيلية: إسرائيل تعتزم رفض عرض حركة حماس
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القناة 13 الإسرائيلية: إسرائيل تعتزم رفض عرض حركة حماس

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن إسرائيل تعتزم رفض عرض حركة حماس بشأن إطلاق سراح أسير أميركي إسرائيلي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرةً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيعقد جلسة مساء اليوم لمناقشة الرد على موقف حماس.

وتدعي إسرائيل أن إطلاق حماس أسير إسرائيلي أميركي هدفه دق إسفين بينها وبين واشنطن، معتبرةً أن خطوة حماس هدفها دفع الأميركيين للتخلي عن المفاوضات بعد إطلاق سراح الأسرى الأميركيين.

وموقف اسرائيل هذا قابلته حماس بالقول إن موافقة الحركة على إطلاق الأسير المذكور تعبير عن مرونتها وتعاطيها الإيجابي في المقترحات التي يطرحها الوسطاء، وإن نتنياهو يماطل لإنقاذ مستقبله السياسي.
 

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