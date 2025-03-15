روسيا تعلن استعادة قريتين إضافيتين في منطقة حدودية



أعلنت موسكو السيطرة على قريتين إضافيتين في منطقة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا، حيث تواصل التقدم في إطار هجوم لاستعادة أراض استولت عليها كييف.



ومنذ أيام، تشنّ روسيا هجوما مضادا سريعا في هذه المنطقة الحدودية، واستعادت أجزاء كبيرة من كورسك التي كانت أوكرانيا قد توغلت فيها في آب.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على قريتي زاوليشينكا وروبانشينا شمال وغرب بلدة سودجا التي استعادتها موسكو هذا الاسبوع.



وقبل يوم دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجنود الأوكرانيين في هذه المنطقة على إلقاء السلام والاستسلام، فيما حض نظيره الأميركي دونالد ترامب الكرملين على الحفاظ على حياتهم.

