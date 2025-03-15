ستارمر: بوتين سيحضر إلى طاولة المفاوضات في شأن أوكرانيا عاجلًا أم آجلًا

أعلن رئيس الوزراء البريطانيّ كير ستامر، أنّ الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين، سيحضر الى طاولة المفاوضات في شأن أوكرانيا "عاجلًا أم آجلًا"، وذلك في افتتاح اجتماع افتراضيّ يستضيفه لدول حليفة لكييف.



وقال ستارمر: "انطباعي هو أنه عاجلًا أم آجلًا، سيكون عليه (بوتين) أن يحضر الى طاولة المفاوضات والانخراط في نقاش جدّي".



ويجمع رئيس الوزراء البريطانيّ أكثر من 20 من قادة وكبار مسؤولي الدول الحليفة لكييف، في اجتماع افتراضيّ تسعى، خلال هذه الأطراف، إلى إرساء أسس تحالف لحماية أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.



وأبلغ ستامر المشاركين بأنّ الاجتماع سيركّز على ثلاث نقاط رئيسية هي "تقوية أوكرانيا، والاستعداد للدفاع بأنفسنا عن أي اتفاق من خلال تحالف الدول المستعدة (لدعم كييف)، وإبقاء الضغط على روسيا في هذا الوقت الحساس".



ورأى أنّ الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي أظهر أن بلاده كانت "طرف السلام لأنه وافق والتزم بهدنة غير مشروطة مدتها 30 يومًا".



وقال: "بوتين هو من يحاول الإرجاء إذا كان بوتين فعلًا يريد السلام، الأمر بسيط جدًا: عليه وقف هجماته الهمجية ضد أوكرانيا والموافقة على وقف إطلاق النار".

كما قال إنّ ما يسمى "تحالف الراغبين" الذي سيتألف من دول غربية سيضع خططا للمساعدة في تأمين أوكرانيا برا وبحرا وجوا في حالة التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.