هيومن رايتس ووتش: هؤلاء مرتبطون بمذبحة ارتُكبت في غرب البلاد

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن أنّ مسلحين متحالفين مع المجلس العسكريّ، في بوركينا فاسو، مرتبطون بمذبحة "مروعة" ارتُكبت، في غرب البلاد.



ونشرت مقاطع مصورة للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعيّ، تظهر مسلحين يرتدون زي ميليشيات تشكلت لمساعدة الحكومة في قتال الجماعات الإسلامية.



وأوضحت المنظمة أنّ المقاطع أظهرت 58 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، "يبدو أنهم أموات أو يحتضرون".



وقالت إنّ العدد الحقيقيّ قد يكون أكبر، لأنّ الجثث كانت مكدسة فوق بعضها.



وتخوض بوركينا فاسو وجارتاها مالي والنيجر حربا ضد تمرد متطرفين انتشر في المنطقة منذ أن ترسخت جذوره في مالي قبل 13 عامًا.