ضربة جوية إسرائيلية على بيت لاهيا

قُتل تسعة فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على بلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة، وفق ما أعلن الدفاع المدنيّ ووزارة الصحة التابعة لحركة "حماس".



ويأتي ذلك في الوقت الذي تشارك فيه قيادات من حركة "حماس" في محادثات لوقف إطلاق النار في غزة مع وسطاء في القاهرة.