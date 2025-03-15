"حماس": "الكرة في ملعب إسرائيل" في شأن الهدنة في غزة

رأت حركة "حماس" الفلسطينية أنّ "الكرة في ملعب إسرائيل" حاليًا، بعد عرضها إطلاق جندي إسرائيليّ-أميركيّ محتجز لديها، إضافة إلى جثامين أربعة من مزدوجي الجنسية.



وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع لوكالة فرانس برس: "الكرة حاليا في ملعب الاحتلال الاسرائيليّ".



وأكّد إرادتهم "تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق".

