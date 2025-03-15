فون دير لايين تدعو روسيا إلى قبول وقف النار في أوكرانيا لسلام عادل ودائم

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بعد اجتماع افتراضي مع زعماء آخرين، روسيا إلى قبول مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا، الذي من شأنه أن يؤدي إلى سلام دائم.



وقالت في منشور على منصة إكس: "نؤكد دعمنا لموافقة أوكرانيا على وقف إطلاق النار".



وأضافت: "الآن، يتعين على روسيا أن تُظهر استعدادها لدعم وقف لإطلاق النار يؤدي إلى سلام عادل ودائم".