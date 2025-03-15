بريطانيا تستضيف الخميس اجتماعا لقادة جيوش دول داعمة لأوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستستضيف اجتماعًا لقادة عسكريين الخميس لمناقشة خطط نشر قوة حفظ سلام في أوكرانيا لحماية أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.وقال ستارمر بعد استضافة اجتماع افتراضي شارك فيه نحو 25 من الزعماء: "اتفقنا على تسريع خطواتنا العملية لدعم اتفاق محتمل، لذلك سننتقل الآن إلى المرحلة العملانية".وأضاف في بيان لمكتبه: "اتفقنا على أن الكرة الآن في ملعب روسيا".وأكد ستارمر على وجوب أن يثبت الرئيس بوتين جديته بشأن السلام، وأن يلتزم بوقف إطلاق النار على قدم المساواة.ولفت الى أن تردّد الكرملين ومماطلته بشأن اقتراح الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار، واستمرار الهجمات الوحشية الروسية على أوكرانيا، يتعارضان تماما مع رغبة الرئيس بوتين المعلنة في السلام.