زيلينسكي: روسيا تسعى لأن تكون في "موقف أقوى" قبل أي وقف لإطلاق النار

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بتأخير المحادثات حول إرساء هدنة لثلاثين يوما، اقترحتها كييف وواشنطن، بهدف تعزيز موقفها في ساحة المعركة.



وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "إنهم يريدون موقفا أقوى قبل وقف إطلاق النار. إن تاخير العملية مرتبط في الواقع بسعيهم الى تحسين وضعهم في ساحة المعركة".

