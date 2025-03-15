ماكرون يدعو الى ممارسة "ضغط واضح" على موسكو

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ممارسة "ضغط واضح" على روسيا لأنها لا تعطي انطباعا أنها تريد السلام بصدق، وذلك في تصريح تلقته فرانس برس إثر اجتماع عبر الفيديو نظمته لندن.واعتبر ماكرون أن روسيا لا تتجاوب مع اقتراح الولايات المتحدة وأوكرانيا لجهة إعلان هدنة لشهر، مشيرا الى أنها تكثّف المعارك لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد الحصول على كل شيء ثم التفاوض.وقال: "إذا كنا نريد السلام، فينبغي أن ترد روسيا بوضوح وأن يكون الضغط واضحًا بالتعاون مع الولايات المتحدة لتأمين وقف إطلاق النار".وأضاف: "من أجل تحقيق سلام دائم، يتعين علينا مساعدة أوكرانيا على المقاومة، ليكون لديها جيش قوي غدا يدافع عنها، ويجب أن نكون مستعدين لضمان هذا السلام".