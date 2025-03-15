انفجار بمدينة اللاذقية في غرب سوريا وسقوط إصابات

وقع انفجار في مدينة اللاذقية في غرب سوريا، أدّى لوقوع إصابات، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، من دون أن تتضح أسبابه.

وقالت سانا إن انفجاراً عنيفًا هزّ "حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية ولا تزال الأسباب مجهولة حتى الآن"، مشيرة نقلا عن الدفاع المدني إلى وجود جرحى مدنيين وعالقين تحت الأنقاض في حصيلة أولية للانفجار الذي وقع في مبنى مكوّن من أربعة طوابق.