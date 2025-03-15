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السماح لمؤسس تطبيق "تلغرام" بمغادرة فرنسا بشكل موقت

أخبار دولية
2025-03-15 | 11:38
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السماح لمؤسس تطبيق &quot;تلغرام&quot; بمغادرة فرنسا بشكل موقت
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السماح لمؤسس تطبيق "تلغرام" بمغادرة فرنسا بشكل موقت

سمحت السلطات الفرنسية لمؤسس تطبيق تلغرام بافيل دوروف بمغادرة البلد موقتا السبت، رغم اتهامه بارتكاب مخالفات متعددة مرتبطة بتمكين الجريمة المنظمة، وفق ما أفادت مصادر وكالة فرانس برس. 
     
وقال مصدر مطلع على القضية لوكالة فرانس برس "غادر فرنسا هذا الصباح"، موضحًا أنّ دوروف غادر بإذن من السلطات. 
     
ولفت مصدر آخر إلى أنّ قاضي التحقيق أذن لدوروف  بمغادرة فرنسا "لعدة أسابيع". 
     
وأكد مصدر ثالث أن دوروف غادر إلى دبي. 
     
ورفضت متحدثة باسم تلغرام التعليق عندما اتصلت بها وكالة فرانس برس، قائلة إنّ الشركة ستصدر بيانا في وقت لاحق. 
     
وأوضح المصدر المطلع على القضية أنّ قاضي التحقيق وافق على طلب دوروف بتعديل شروط مراقبته قبل عدة أيام.

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