سانا: إعادة تشغيل مطار حلب الدوليّ الثلاثاء

يستعد مطار حلب الدوليّ في شمال سوريا لاستئناف الرحلات اعتبارا من الثلاثاء على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، بعد توقفها إثر العملية العسكرية التي أطاحت الرئيس المخلوع بشار الأسد.



وأوردت سانا نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني السوري "إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتبارا من يوم الثلاثاء 18 آذار الحالي".



وأكّدت الهيئة أنّ مطار حلب الدولي أصبح جاهزا لاستقبال الرحلات الجوية، بعد استكمال جميع التجهيزات الفنية والإدارية.



وكشف مدير المكتب الإعلاميّ للطيران المدني مصطفى كاج لوكالة فرانس برس عن أنّ مطار حلب سوف يستقبل في يوم الافتتاح "رحلة داخلية وأخرى دولية" من دون تسمية الشركات المشغلة أو وجهات الرحلات.



وقال إنّ المطار توقف عن العمل "جراء المعارك التي حدثت أثناء تحريره، ثم تعرضه لتخريب كباقي المؤسسات"، بعد العملية العسكرية التي انتهت بإطاحة الأسد في كانون الأول.



وأوضح كاج أنّ إعادة تأهيل المطار تطلبت وقتا "خصوصًا أن التخريب لحق ببعض البنى التحتية والتجهيزات كاتصالات برج المراقبة وإنارة المهابط وأجهزة الكشف الأمنيّ".