شولتس يحث روسيا على العمل لسلام عادل في اوكرانيا

حثّ المستشار الألمانيّ أولاف شولتس روسيا على العمل، لتحقيق "سلام عادل ودائم" في أوكرانيا.

ورأى شولتس أنّه "يتعين على روسيا الآن أن تنهي هجماتها اليومية على المدن الأوكرانية والمنشآت المدنية وأن تسلك في نهاية المطاف مسار السلام الدائم والعادل".



وأشار إلى "أهمية الدور القيادي الذي أداه الرئيس الأميركيّ" دونالد ترامب، للتوصل إلى وقف إطلاق نار محتمل وسلام دائم في أوكرانيا.



وتعهد أن تواصل بلاده دعم كييف حتى تحقيق هذه الغاية المنشودة.