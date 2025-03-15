إدارة ترامب سحبت ترشيح آدم بولر لهذا المنصب

سحبت إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب ترشيح آدم بولر لمنصب المبعوث الأميركيّ الخاص بشؤون الرهائن، وفق ما أعلن البيت الأبيض.



وسيواصل بولر، الذي يعمل على إطلاق الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة، جهوده تحت مسمى "موظف حكومي خاص" وهو منصب لا يتطلب موافقة مجلس الشيوخ.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "سيواصل آدم بولر العمل مع الرئيس ترامب كموظف حكومي خاص يركز على المفاوضات المتعلقة بالرهائن".



وأضافت: "أدّى آدم دورًا حاسمًا في التفاوض على عودة مارك فوجل من روسيا. وسيواصل هذا العمل المهم لإعادة الأفراد المحتجزين بصورة غير قانونية في جميع أنحاء العالم إلى ديارهم".



وأوضح مسؤول في البيت الأبيض، أنّ بولر سحب ترشحه لتجنب سحب الاستثمارات من شركته الاستثمارية.