رئيس لجنة الأمن القوميّ في مجلس الشورى: طهران لا ترفض مبدأ الحوار والتفاوض

أكّد رئيس لجنة الأمن القوميّ في مجلس الشورى الايرانيّ ابراهيم عزيزي، أنّ طهران لا ترفض مبدأ الحوار والتفاوض.



وأتى موقف عزيزي، بعد موقف سابق له الأسبوع الماضي، حين قال إنّ الأسلوب الأميركيّ "البلطجيّ المتنمر الهادف إلى خلق ازدواجية و انقسامات في البلاد على حد وصفه غير مقبول وغير معترف به من قبل نظام الجمهورية الإسلامية".