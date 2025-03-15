ترامب يعلن شن ضربات أميركية "حاسمة" على الحوثيين في اليمن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أطلقت "عملا عسكريا حاسما وقويا" ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.



وجاء في منشور لترامب على شبكة للتواصل الاجتماعي: "سنستخدم القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا"، متهما الحوثيين المدعومين من إيران بتهديد حركة الشحن في البحر الأحمر.

وطالب ترامب ايران بأن "توقف فورا" دعمها "للإرهابيين الحوثيين" في اليمن.



وكتب ترامب على منصته الاجتماعية تروث سوشال: "دعم الارهابيين الحوثيين ينبغي أن يتوقف فورا. لا تهددوا الشعب الاميركي ورئيسه وطرق الملاحة البحرية العالمية. وإذا فعلتم ذلك، حذار، لأن اميركا ستحملكم كامل المسؤولية ولن نقدم اليكم هدايا".