مقتل 9 مدنيين في غارات أميركية على صنعاء

أعلن متحدث باسم وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون في اليمن أن تسعة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب تسعة آخرون في ضربات أميركية على مدينة صنعاء.