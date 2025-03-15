الفاتيكان: تقليل استعانة البابا بأجهزة تنفس صناعي

أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس يتحسن ببطء في المستشفى من إصابته بالتهاب رئوي مزدوج ويقلل من استخدام أجهزة التنفس الصناعي في خلال الليل.



وذكرت أحدث إفادة عن الحالة الصحية للبابا، أن "حالة البابا لا تزال مستقرة، مما يؤكد التقدم الذي لوحظ في الأسبوع الماضي".