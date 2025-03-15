الحوثيون عن الضربات الأميركية: "لن تمر من دون رد"

توعد الحوثيون بالرد على الضربات التي استهدفت العاصمة صنعاء السبت، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ عمل "حاسم" ضد الحوثيين المدعومين من إيران.



ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن المكتب السياسي لحركة أنصار الله، قوله إن "العدوان لن يمر من دون رد، وقواتنا المسلحة اليمنية على أتم الجاهزية لمواجهة التصعيد بالتصعيد".