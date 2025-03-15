مسؤول أميركي: الضربات الأميركية على الحوثيين في اليمن ستستمر أياما وربما أسابيع

أعلن مسؤول أميركي لرويترز، أن الضربات العسكرية الأميركية على جماعة الحوثي يمكن أن تستمر لأيام وربما أسابيع.



وأعلن الرئيس دونالد ترامب بدء العملية في وقت سابق من اليوم السبت، محذرا من أن هجمات الحوثيين على حركة الشحن في البحر الأحمر يجب أن تتوقف وإلا "فستشهدون جحيما لم تروا مثله من قبل".