ضربات تستهدف مواقع عسكرية للحوثيين في تعز في اليمن

أفاد شاهدان في المنطقة اليوم الأحد بأن ضربات استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في مدينة تعز في جنوب غرب اليمن.وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء شن ضربات عسكرية كبيرة النطاق على الحوثيين المتحالفين مع إيران.