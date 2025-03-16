موجة حر تجتاح نيو ساوث ويلز الأسترالية وتنذر باندلاع حرائق غابات

شهدت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية اليوم الأحد موجة شديدة الحرارة زادت من خطر اندلاع حرائق غابات، ما دفع السلطات إلى فرض حظر تام على إشعال النيران في عاصمة الولاية سيدني.



ويوشك موسم حرائق الغابات عالي الخطورة في ولاية نيو ساوث ويلز، الذي يستمر حتى نهاية آذار، على الانتهاء بعد تعرضها لحرائق "الصيف الأسود" الكارثية في 2019 و2020 التي دمرت مساحات بحجم تركيا وأودت بحياة 33 شخصًا.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية اليوم الأحد إن درجات الحرارة سترتفع بما يصل إلى 12 درجة مئوية عن المعدل الطبيعي في بعض مناطق الولاية، مع توقع وصولها في سيدني، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أستراليا، إلى 37 درجة مئوية.



وذكرت هيئة الأرصاد الجوية على موقعها الإلكتروني أن "الرياح العاصفة ودرجات الحرارة المرتفعة وانخفاض نسبة الرطوبة ستؤدي إلى خطر اندلاع حرائق غابات في منطقة سيدني".