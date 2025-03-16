مكتب نتنياهو: إسرائيل ستواصل محادثات وقف إطلاق النار في غزة وفقًا لمقترح أميركي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت أن إسرائيل مستعدة لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار في غزة بناءً على رد الوسطاء على اقتراح أميركي بالإفراج عن 11 من الرهائن الأحياء ونصف القتلى.