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مقتل 31 على الأقل في ضربات أميركية على الحوثيين في اليمن

أخبار دولية
2025-03-16 | 01:23
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مقتل 31 على الأقل في ضربات أميركية على الحوثيين في اليمن
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مقتل 31 على الأقل في ضربات أميركية على الحوثيين في اليمن

قتل ما لا يقل عن 31 شخصًا بعد أن شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربات عسكرية كبيرة النطاق على جماعة الحوثي في اليمن أمس السبت ردًا على هجمات الجماعة على حركة الشحن في البحر الأحمر، في بداية حملة من المتوقع أن تستمر لعدة أيام.

وحذر ترامب الحوثيين من أنهم إن لم يتوقفوا عن شن الهجمات، "فستشهدون جحيما لم تروا مثله من قبل".

كما حذر ترامب إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين، من استمرار دعمها للحوثيين، قائلًا إنه إذا هددت إيران الولايات المتحدة، "فإن أميركا ستحملكم المسؤولية الكاملة، ولن نكون لطفاء في هذا الشأن!".

والضربات، التي رأى أحد المسؤولين أنها قد تستمر لأيام وربما لأسابيع، هي أكبر عملية عسكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ تولي ترامب منصبه في كانون الثاني، وتأتي في الوقت الذي تصعد فيه الولايات المتحدة ضغوط العقوبات على طهران بينما تحاول جلبها إلى طاولة المفاوضات على برنامجها النووي.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي: "إلى جميع الإرهابيين الحوثيين، وقتكم انتهى وهجماتكم يجب أن تتوقف بدءًا من اليوم. إذا لم يحدث ذلك فستشهدون جحيمًا لم ترونه من قبل".

وأشار أنيس الأصبحي المتحدث باسم وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون إلى أن الضربات الأميركية أدت إلى مقتل 31 شخصًا على الأقل وإصابة 101 معظمهم من النساء والأطفال.

ووصف المكتب السياسي للحوثيين الهجمات بأنها "جريمة حرب".

وقال في بيان: "قواتنا المسلحة اليمنية على أتم الجاهزية لمواجهة التصعيد بالتصعيد".

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