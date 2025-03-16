عواصف وأعاصير تخلف 33 قتيلًا على الأقل في الولايات المتحدة

لقي ما لا يقل عن 33 شخصًا مصرعهم وأصيب العشرات بعد أن اجتاحت أعاصير وعواصف مناطق واسعة في وسط الولايات المتحدة وجنوبها، وفق ما ذكر مسؤولون السبت.



وعرضت وسائل إعلام محلية لقطات أظهرت انهيار أسقف منازل وانقلاب شاحنات كبيرة، في حين حذر خبراء الأرصاد الجوية من هبوب مزيد من الأعاصير نهاية هذا الأسبوع.



وأكدت دوريات الطرق السريعة في ولاية ميسوري أن "السلطات المحلية تعمل بلا كلل لمساعدة المحتاجين وتقييم الأضرار".



وقالت شرطة الولاية إن الكثير من الأشجار وأعمدة كهرباء سقطت، إضافةً إلى أضرار لحقت بالمباني السكنية والتجارية، مع تأثر بعض المناطق بشدة بالأعاصير والعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد الكبيرة.



وأفادت الشرطة بمصرع ستة أشخاص في مقاطعة واين بولاية ميسوري، وثلاثة في مقاطعة أوزارك، حيث أُبلغ أيضًا عن إصابات متعددة، وحالة وفاة واحدة في كل من مقاطعتي بتلر وجيفرسون.



وإلى الجنوب في تكساس، أفادت السلطات المحلية لوكالة فرانس برس بوفاة أربعة أشخاص في حوادث مرورية مرتبطة بعواصف رملية وحرائق أدت إلى انخفاض الرؤية على الطرق.



وفي ولاية أركنسو المجاورة، قال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وإن 29 آخرين اصيبوا جراء العاصفة.



ويتوقع هبوب مزيد من الأعاصير السبت في ولايات لويزيانا وأركنسو وميسيسيبي وتينيسي.