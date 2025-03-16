16 قتيلًا في انفجار في مدينة اللاذقية في غرب سوريا

ارتفع عدد ضحايا انفجار في مدينة اللاذقية في غرب سوريا السبت إلى 16 قتيلًا على الأقل، وفق حصيلة جديدة أوردها الدفاع المدني السوري الأحد.



وأشار الدفاع المدني عبر منصة إكس إلى "انتشال امرأة من تحت أنقاض المبنى السكني المهدم في حي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية، فجر اليوم الأحد 16 آذار، جراء انفجار في محل للخرداوات تحت المبنى أمس السبت 15 آذار، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 16 ضحية بينهم 5 نساء و5 أطفال".



كذلك، لفت الدفاع المدني إلى "إصابة 18 مدنيًا بينهم 6 أطفال"، موضحًا أن هذه "حصيلة غير نهائية، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ واستخراج العالقين تحت الأنقاض من المبنى السكني المدمر منذ أكثر من 13 ساعة متواصلة".



من جهتها أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن "سبب الانفجار هو محاولة أحد الأشخاص تفكيك مخلفات حرب داخل محل الخردة في المبنى".



وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن "الانفجار حادث ناجم عن صاروخ من المخلفات الحربية، انفجر خلال تفكيكه على يد شخص يعمل في جمع الخردة في منزله".