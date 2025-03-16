روسيا تحث أميركا على وقف الضربات على الحوثيين في اليمن وبدء حوار

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد أن الوزير سيرغي لافروف حث الولايات المتحدة على وقف الضربات التي تنفذها على جماعة الحوثي في اليمن.



وأوضحت الوزارة أن لافروف تحدث هاتفيًا مع نظيره الأميركي ماركو روبيو.



وذكرت أن "لافروف شدد على الحاجة إلى وقف فوري لاستخدام القوة وأهمية مشاركة كل الأطراف في حوار سياسي من أجل التوصل إلى حل يمنع المزيد من إراقة الدماء".



وشن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربات عسكرية واسعة النطاق على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن أمس السبت ردًا على استئناف الجماعة لهجمات على ممرات الشحن في البحر الأحمر. وأسفرت الضربات الأميركية عن مقتل 31 على الأقل.