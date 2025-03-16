مقتل شخص في انفجار في مصفاة نفط في روسيا

ذكرت وكالة تاس للأنباء ووكالة الإعلام الروسية أن عاملًا لقي حتفه وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار بمصفاة نفط في مدينة ريازان في روسيا.ونقلت وكالة تاس عن ممثل للمصفاة قوله: "في أثناء الأعمال الفنية الاعتيادية في المحطة، والتي يقوم بها فريق من مؤسسة متعهدة، حدث انخفاض في الضغط في المعدات".وتعرضت المصفاة المملوكة لشركة روسنفت، أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، قبل ذلك لعدة هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة. وفي شباط، علقت المصفاة العمليات بها بعد هجوم بطائرة مسيرة.