مقتل 5 على الأقل في هجوم إنتحاري جنوب غرب باكستان

أفاد مسؤولون اليوم الأحد بأن سيارة محملة بالمتفجرات يقودها مسلحون انفصاليون اندفعت باتجاه قافلة تقل قوات شبه عسكرية، ما أسفر عن مقتل خمسة على الأقل في جنوب غرب باكستان، وذلك بعد أيام فقط من اختطاف نفس الجماعة لقطار واحتجاز رهائن لمدة 36 ساعة.



وأعلنت جماعة جيش تحرير بلوشستان مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في منطقة نوشكي في إقليم بلوشستان المضطرب.



وقال قائد شرطة منطقة نوشكي إن أكثر من 30 من أفراد القوات شبه العسكرية أصيبوا أيضًا.



ودان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان الهجوم الذي جاء في وقت تواجه فيه باكستان أزمة أمنية متزايدة في مناطقها المتاخمة لأفغانستان.



وأشار الجيش الباكستاني إلى أن جماعة جيش تحرير بلوشستان سيطرت يوم الثلاثاء على قطار جعفر إكسبريس في ممر جبلي ناء في إقليم بلوشستان، وفجرت مسارات القطار في هجوم أدى إلى مقتل 31 جنديًا ومدنيًا.