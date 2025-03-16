ماكرون: قرار نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا ليس من شأن روسيا

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة صحفية على أن نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا كما اقترحت بريطانيا وفرنسا في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا هو مسألة تقررها كييف وليس موسكو.



ويسارع ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الخطى لتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا في وقت يدعو فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إبرام اتفاق سلام مع روسيا. واستضاف ستارمر اجتماعًا عبر الإنترنت أمس السبت مع ماكرون وحلفاء آخرين لأوكرانيا دون الولايات المتحدة.



وقال ماكرون في حديث مشترك لعدد من الصحف المحلية الفرنسية نشر في وقت متأخر من مساء أمس السبت: "أوكرانيا دولة ذات سيادة. إذا طلبت وجود قوات متحالفة على أراضيها، فهذا أمر لا يمكن لروسيا قبوله أو رفضه".



ورفضت روسيا مرارًا فكرة نشر جنود من دول تنتمي إلى حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا.



وأشار ماكرون إلى أن أي قوة لحفظ السلام ستتألف من "بضعة آلاف من الجنود من كل دولة" لنشرهم في مواقع رئيسية، لافتًا إلى أن عددًا من الدول الأوروبية وغير الأوروبية مهتمة بالمشاركة.



لكن شكل أي قوة لحفظ السلام لا يزال غير واضح مثله مثل جوانب أخرى للهدنة المحتملة.