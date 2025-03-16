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59 قتيلًا على الأقل في حريق بملهى ليلي في مقدونيا الشمالية
أخبار دولية
2025-03-16 | 08:13
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59 قتيلًا على الأقل في حريق بملهى ليلي في مقدونيا الشمالية
قتل 59 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر من مئة ليل السبت إلى الأحد جراء اندلاع حريق في ملهى ليلي في مقدونيا الشمالية، حيث يقدر بأن أكثر من ألف كانوا يحضرون حفلًا موسيقيًا.
وقال وزير الداخلية بانشيه توشكوفسكي على هامش تفقده موقع الحريق: "بحسب المعطيات المتوافرة الى الآن، لقي 59 شخصًا حتفهم وتم التعرف على هوية 35 منهم".
وتم نقل 155 مصابًا إلى مستشفيات في كوتشاني وبلدة ستيب وإلى مراكز طبية في العاصمة سكوبيي لتلقي العلاج.
وأشار الوزير إلى إصدار مذكرات توقيف بحق أربعة أشخاص بسبب الحريق. وأعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق وتعيين خمسة مدعين عامين وتوقيف شخص.
واندلع الحريق في ملهى "بالس" في بلدة كوتشاني في شرق مقدونيا الشمالية، حيث كان المئات يحضرون أمسية لـ"دي إن كيه"، وهي فرقة لموسيقى "هيب هوب" تحظى بشعبية كبيرة في البلاد.
وحاولت فرق الإنقاذ إنعاش المصابين في المكان.
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