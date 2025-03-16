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العراق يعلن ضبط أكثر من طن من حبوب كبتاغون المخدرة آتية من سوريا عبر تركيا
أخبار دولية
2025-03-16 | 08:40
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العراق يعلن ضبط أكثر من طن من حبوب كبتاغون المخدرة آتية من سوريا عبر تركيا
اعلنت وزارة الداخلية العراقية الاحد ضبط اكثر من طن من حبوب الكبتاغون المخدرة آتية من سوريا عبر تركيا، بعد تلقي معلومات من ادارة المخدرات السعودية.
وقال العميد مقداد ميري الناطق باسم وزارة الداخلية في تصريح صحفي ان "عملية نوعية اشتركت فيها مديرية مكافحة المخدرات في اربيل والسليمانية في اقليم كردستان في شمال البلاد اسفرت عن ضبط شاحنة قادمة من الجمهورية العربية السورية باتجاه العراق مرورًا بدولة تركيا وهي تحمل طنًا و100 كلغم من حبوب الكبتاغون المخدرة".
وأفاد مسؤول امني وكالة فرانس برس بان الشاحنة كانت محملة بسبعة ملايين حبة كبتاغون.
أخبار دولية
كبتاغون
المخدرة
سوريا
تركيا
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