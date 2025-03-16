العراق يعلن ضبط أكثر من طن من حبوب كبتاغون المخدرة قادمة من سوريا عبر تركيا

اعلنت وزارة الداخلية العراقية الاحد ضبط اكثر من طن من حبوب الكبتاغون المخدرة قادمة من سوريا عبر تركيا، بعد تلقي معلومات من ادارة المخدرات السعودية.وقال العميد مقداد ميري الناطق باسم وزارة الداخلية في تصريح صحفي ان "عملية نوعية اشتركت فيها مديرية مكافحة المخدرات في اربيل والسليمانية في اقليم كردستان في شمال البلاد اسفرت عن ضبط شاحنة قادمة من الجمهورية العربية السورية باتجاه العراق مرورًا بدولة تركيا وهي تحمل طنًا و100 كلغم من حبوب الكبتاغون المخدرة".وأفاد مسؤول امني وكالة فرانس برس بان الشاحنة كانت محملة سبعة ملايين حبة كبتاغون.