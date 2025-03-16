البابا فرنسيس في رسالة من المستشفى: "اجتاز مرحلة صعبة"

أشار البابا فرنسيس الأحد من المستشفى حيث يتلقى العلاج إلى أنه "يجتاز مرحلة صعبة"، معربا في رسالة عن امتنانه الكبير للأشخاص الذين يصلون من أجله ويعتنون به بتفان كبير.



ووجّه البابا البالغ 88 عاما والذي يُعالج منذ 14 شباط من التهاب رئوي، رسالة شخصية إلى المؤمنين نشرها الفاتيكان بعد غيابه مجددا عن صلاة التبشير الملائكي.



وقال البابا "أشارككم هذه الأفكار وأنا أجتاز فترة صعبة وأنضم مع إخوة وأخوات مرضى كثيرين، وضعفاء مثلي".



وأضاف "جسدنا ضعيف، ولكن حتى في هذه الحالة، لا يمكن لأي شيء أن يمنعنا من أن نحب ونصلي ونبذل ذاتنا ونكون مع بعضنا البعض. في الإيمان علامات رجاء مضيئة".



وهذه هي المرة الخامسة التي يغيب فيها البابا عن أداء صلاة التبشير الملائكي الأحد شخصيا بسبب حالته الصحية.

